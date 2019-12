eKasa hacknutá nebola, verejná mienka áno

A je to tu. Do zavedenia systému e-Kasa zostávajú necelé dva týždne. Útoky na ňu však neprestávajú ani teraz.

A to aj napriek tomu, že daniari vďaka eKasám odhalili mnoho pochybení podnikateľov a vyrúbili pokuty. Je to zlé? Ako pre koho. Pre podnikateľské subjekty, ktoré si neplnia povinnosti určite. Pre štát a jeho občanov vôbec. Jednoducho povedané: eKasy priniesli do štátnej pokladnice približne pol milióna eur. Samozrejme to spustilo menšiu lavínu.

Zlí daniari, zlé eKasy, alebo len zlá manipulácia?

Isté typy ľudí stále šíria negativitu a robia humbuk okolo výberu daní. Ako keby si za pár desaťročí, čo žijú na území Slovenska, nestihli zvyknúť na ich platenie. Je to vážne až taký futuristický koncept, skladať sa spolu na funkčný chod štátu a jeho menších či väčších častí?

Daniari sú zlí, lebo vyberajú dane. Prečo sú ale zlé eKasy? Aha, po novom kvôli tomu, že boli hacknuté. Čo ale vôbec nie je pravda. Stačí spomenúť hacking a slabé zabezpečenie systému, ktorý využíva štátny orgán a náhodného čitateľa postihuje selektívna slepota – zrazu nevidí logické argumenty, prečo to nie je pravda, len bombastické polopravdy. Ja to pre istotu stručne vysvetlím.

STRUČNÉ VYSVETLENIE, PREČO ETICKÝ HACKING EKÁS NEUKÁZAL VÔBEC NIČ

eKasa je ako systém zložená z viacerých častí. Obsahuje chránené dátové úložisko, a práve doň sa podarilo etickým hackerom dostať. Čo to ale na situácii mení? Nuž, nič. Pretože akákoľvek zmena účtovných dokladov, napríklad ich skopírovanie, ich nemaže zo systému Finančnej správy.

Je to triviálny prípad falšovania, ktorý daniari riešili už pred eKasami. Ak sa doklad nezhoduje so záznamami, je vyhodnotený ako falošný. S tým rozdielom, že vďaka eKasám vieme určiť skôr, bez fyzických kontrol, že niečo s podnikateľským subjektom nie je v poriadku.

Pomôcť v tom môže aj zákazník, ktorý si vďaka dostupnej aplikácie naskenuje bloček a overí si, či bol do 48 hodín spárovaný so záznamami Finančnej správy. Ak nie, môže predajcu nahlásiť.

A komu tím prospějete?!

Vážne zaujímavé zistenie, ktoré nemá absolútne žiadnu výpovednú hodnotu pre človeka zainteresovaného a znalého, no medzi laikmi zarezonuje. Kto z toho vôbec bude ťažiť? Najmä tí, ktorým sa nechce platiť dane. Nie tí malí podnikatelia, ktorí drú a prispievajú na chod štátu. Toto sú väčšie ryby, ktoré by na daniach platili omnoho viac, a to ich trápi.

Tak si prihrievajú polievočku a snažia sa nakloniť verejnú mienku proti efektívnym riešeniam. Nikdy ale netreba zabúdať na overovanie faktov. Priživovať sa môžete na názve akejkoľvek organizácie, to z vás však monopol na pravdu nerobí.